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Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu

Ardahan merkezde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede korkuya neden olan yangın nedeniyle mahallede elektrikler kesildi.

Asayiş 19.04.2021, 00:13
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Elektrik trafosunda çıkan yangın korkuttu

Ardahan merkezde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede korkuya neden olan yangın nedeniyle mahallede elektrikler kesildi.

Karagöl Mahallesi’ndeki elektrik trafosunda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan duman yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle Karagöl Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşandı. Yangın çevrede korkuya neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi tarafından kesintinin sona ermesi için çalışma başlatıldı.
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