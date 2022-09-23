Elektrik tesisatı yangına sebep oldu

Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir işletmede, elektrik tesisatından çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir işletmede yaşandı. Alınan bilgilere göre, elektrik kablosundan kıvılcım yangına neden oldu. Alevleri fark eden işletmedeki personel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekipleri ve işletmedeki personelin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından dolayı işletmede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.