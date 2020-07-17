Elektrik tellerine temas eden kamyondaki samanlar alev alev yandı
AKSARAY’DA SAMAN BALYALARI YÜKLÜ KAMYONUN SEYİR HALİNDEYKEN ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS ETMESİ SONUCU KAMYONDAKİ SAMAN BALYALARI TUTUŞTU. BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ YANGINI FARK ETMESİNE RAĞMEN İNSAN VE ARAÇLARIN İÇİNDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KAMYONU MERKEZDEN UZAKLAŞTIRDI.
Aksaray’da saman balyaları yüklü kamyonun seyir halindeyken elektrik tellerine temas etmesi sonucu kamyondaki saman balyaları tutuştu. Bir anda alevlere teslim olan kamyon sürücüsü yangını fark etmesine rağmen insan ve araçların içinden uzaklaştırmak için kamyonu merkezden uzaklaştırdı.
Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarını tarladan yükledikten sonra mandırasına götüren kamyon sürücüsü, belde merkezinden geçtiği sırada kamyonun kasasında yüklü saman balyaları elektrik telleriyle temas etti. Bunun üzerine şase yapması sonucu kasasındaki saman balyaları alev aldı. Kamyonun kasası bir anda alevlere teslim olurken, kimsenin canına ve malına zarar gelmesin diye düşünen kamyon şoförü yangına rağmen kamyonu belde merkezinden uzaklaştırdı. Tüm bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:41
|Yatsı
|22:25