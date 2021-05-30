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Elektrik tellerine dokunan saman yüklü tır yandı

Mersin’de saman yüklü tır, kasasındaki saman yığının elektrik tellerine dokunması sonucu çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 30.05.2021, 14:59
Elektrik tellerine dokunan saman yüklü tır yandı

Mersin’de saman yüklü tır, kasasındaki saman yığının elektrik tellerine dokunması sonucu çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlhami Ş. yönetimindeki 33 PG 972 plakalı saman yüklü tır, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki boş arazide, kasasındaki samanın tutuşması sonucu yanmaya başladı. Tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, tır sürücüsünün ifadesi doğrultusunda yangının, aracın kasasındaki saman yükünün elektrik tellerine dokunması sonucu çıktığını belirledi. Tahkikatın sürdüğü bildirildi.
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