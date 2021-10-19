Elektrik kesilince trafik ışığı devre dışı kaldı, kaza kaçınılmaz oldu

Gaziantep’te, elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının devre dışı kalması sonrası bir kavşakta trafik kazası meydana geldi. Kaza anları başka bir aracın ön cam kamerasına saniye saniye yansırken, kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Ali Düşün Caddesi ile Cemil Alevli Caddesi’ni birleştiren kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintisi nedeniyle kavşaktaki trafik ışıkları devre dışı kaldı. Trafik ışıklarının devre dışı kalması nedeniyle Gazi Ali Düşün Caddesi’nde seyreden 27 EG 357 plakalı Fiat marka araç, kavşağa kontrolsüz giren 34 UN 7964 plakalı Audi marka otomobile çarptı.

Kaza anları başka aracın ön cam kamerasına yansıdı

Meydana gelen kaza anları ise Cemil Alevli Caddesi üzerinde seyreden İhlas Haber Ajansı’na ait aracın ön cam kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gazi Ali Düşün Caddesi’nde seyreden 27 EG 357 plakalı Fiat marka aracın, kavşağa kontrolsüz giren 34 UN 7964 plakalı Audi marka otomobile çarpma anları saniye saniye yer aldı. Kaydedilen görüntülerde, trafik ışıklarının çalışmıyor vaziyette olması ise dikkat çekti.

Kazada iki kişi yaralandı

Çarpmanın etsiyle iki araç da savrulurken, 27 EG 357 plakalı araçta yolcu olarak bulunan yaşlı kadın ile 34 UN 7964 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan ve kafasında kanama olan yaşlı kadına ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, ihbar üzere olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.