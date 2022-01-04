Elektrik kablosu hırsızlığına kamu davası açıldı

Batman’da, elektrik direklerindeki kabloları keserek çaldıktan sonra yakalanarak haklarında tutuklama kararı verilen üç kişi hakkında savcılık tarafından kamu malına zarar vermekten dava açıldı.

Batman Merkez’de 15 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda elektrik direklerine çekilen kabloları keserek çalan ve daha sonra yakalanan Ç.C, M.K ve V.A adlı kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, haklarında kamu malına zarar vermekten dava açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Petrolkent Mahallesinde akşam saatlerinde elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik’e ait elektrik direklerine çekilen kabloları keserek çalan üç kişi olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kablo çalmak amacıyla olay yerine kesici aletlerle geldikleri ve direğe tırmanarak kabloları kesmek suretiyle hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar

Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen üç şüpheli hakkında yaptıkları eylemin kamu yararına tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. Soruşturmayı yürüten savcılık Ç.C, M.K ve V.A adlı kişilerin üzerlerine atılı suçu itiraf ettiğine dikkat çekerek, haklarında kamu malına zarar vermekten dava açtı.

Öte yandan, bölgede artan vakalar ile ilgili dağıtım şirketinin ve adli makamların teyakkuza geçtiği, benzer olayların takip edilerek ilgililer hakkında yasal süreçlerin etkin bir şekilde işletilmeye devam ettiği bildirildi.