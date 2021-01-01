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Elektrik kablolarını kesip, kıvılcım yaptılar
Bursa’da magandalar yeni yıla elektrik kablolarını keserek kıvılcımdan meşale yaptı.
Asayiş 01.01.2021, 10:46
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Bursa’da magandalar yeni yıla elektrik kablolarını keserek kıvılcımdan meşale yaptı.Olay merkez Yıldırım ilçesi İsabey mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde elektrik kablolarını kesen bir grup maganda ateş ile kabloları yaktı. Kablolardan kıvılcımlar ve sesler çıkarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipleri gören grup mahalle aralarına dağılırken, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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