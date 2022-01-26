Elektrik kabloları yandı, itfaiye zarar gören aracı çekmeye çalıştı

Sultangazi’de sokaktan geçen yeraltı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Ufak çaplı patlamaların olduğu yangın esnasında park halindeki bir otomobil itfaiye ekipleri tarafından itilerek uzaklaştırılırken, alevlerin yükseldiği yangın kameralara yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1410/2 Sokak’ta bulunan yer altı kablolarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinden geçen yeraltı kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, zaman zaman alevlerin yükseldiği yangın park halindeki bir otomobile sıçradı. Sahibi bulunamayan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın söndürülürken, olay yerine elektrik ekipleri sevk edildi.

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.