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Elektrik kabloları bomba gibi patladı, korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi
Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kablolarda patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan elektrik kabloları cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
Asayiş 03.04.2022, 23:19
Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde elektrik kablolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kablolarda patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan elektrik kabloları cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde akşam saatlerinde elektrik kablolarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kablolarda patlama da meydana geldi. Bomba gibi patlayan elektrik kabloları cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.