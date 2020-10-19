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Elektrik kabloları bomba gibi patladı
Pendik’te elektrik kablosu bomba gibi patlayarak alev aldı. Yaşanan kablo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Asayiş 19.10.2020, 11:39
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Olay, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine ait kabloları bir nedenle alev almaya başladı.
Elektrik kablosunun yanarken çıkardığı patlama sesleri sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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