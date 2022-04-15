Elektrik firmasına ait depo alev alev yandı

Arnavutköy’de bir elektrik firmasına ait 3 katlı depoda yangın çıktı. Alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de bir elektrik firmasına ait 3 katlı deponun çatı katında yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede deponun çatı katını sardı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı, deponun ofis kısmında çalışan işçiler dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ofis kısmında bulunan ve firma bilgilerini barındıran 2 bilgisayar işçiler tarafından alındı, yanma anı ve ekiplerin müdahalesi dron ile havadan görüntülenirken deponun geçtiğimiz sene de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangın, bugün saat 12.00 civarında Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Bir elektrik firmasına ait olan 3 katlı deponun çatı kısmında iddiaya göre elektriklerin gidip gelmesi sonucunda yanan kablolardan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede deponun çatı kısmını etkisi altına aldı yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Hadımköy ve Sultangazi ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çıkan yangın dolayısıyla depo da çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi. Yangın esnasında ekiplerin müdahalesi dron ile havadan görüntülendi. Aynı deponun geçtiğimiz yılda yanarak bahçesinde bulunan 4 otomobil ile kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İşletme sahibi Kemal Türkan, “Aşağıda arkadaşlar çalışırken elektrik gidip gelmiş daha sonra bekçi yangının çıktığını farketmiş herhangi bir yaralanan olmadı. Biz mantolama işi yapıyoruz yukarıyı da depo olarak kullanıyoruz. Hemen itfaiye ekipleri geldi söndürüldü maddi olarak zararımız var” dedi.