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Elektrik faturasına kızdı, “Hırsız var” diye pankart astı

Esenyurt’ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası şoke etti. Duruma tepki gösteren işyeri sahibi, “44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek işyerinin ön cephesine pankart astı.

Asayiş 15.06.2022, 20:01
Elektrik faturasına kızdı, “Hırsız var” diye pankart astı

Esenyurt’ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası şoke etti. Duruma tepki gösteren işyeri sahibi, “44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek işyerinin ön cephesine pankart astı.

Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti. Duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine, ’44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var’ yazılı pankart asarak gösteren esnaf, yetkililerden yardım istedi. 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.

“Kiramız 5 bin TL, elektrik faturamız 44 bin TL”

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi.

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