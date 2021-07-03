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Elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi

Edirne’de şiddetli fırtına sebebiyle tren garında bulunan elektrifikasyon direkleri vagonların üstüne devrildi.

Asayiş 03.07.2021, 01:56
Elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi

Edirne’de şiddetli fırtına sebebiyle tren garında bulunan elektrifikasyon direkleri vagonların üstüne devrildi.

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Fırtına sebebiyle uçan çatılar tren garında bulunan elektrifikasyon direklerini çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkler tren garında bulunan optima express treninin vagonlarının üstüne devrildi. Vagonlarda hasar meydana geldi.

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazılarının tercih ettiği arabalı tren olarak nitelendirilen trenin vagonlarında maddi hasar meydana geldi. Vagonların içinde bulunan araçlarda ise zarar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Gurbetçi vatandaşlar, aniden havanın karardığını trenden indiklerinde ise her yerin yerle bir olduğunu çatıların uçtuğunu gördüklerini söyledi.
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