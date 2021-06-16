Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kırklareli’nde elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan sürücü sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 39 AY 632 plakalı İmdat Y. idaresindeki otomobil Eriklice köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle köy yolu bir süre ulaşıma kapanırken, otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.