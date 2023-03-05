Elektrik direğine çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı

Burdur’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.20 sularında Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur’dan Tefenni istikametine giden İdris Ş. (55) yönetimindeki 43 SC 415 plakalı araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan İdris Ş., Fatma Ş., Batuhan G., Saime G. ve Hüseyin G. yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.