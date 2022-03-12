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Elektrik direğinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun’da çıktığı elektrik direğinden düşen 77 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 12.03.2022, 16:10
Samsun’da çıktığı elektrik direğinden düşen 77 yaşındaki bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Alaçam ilçesinin Göçkün Mahallesi’nde 6 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çıktığı elektrik direğinden düşen Mehmet Sancar (77), Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine, oradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Mehmet Sancar, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.