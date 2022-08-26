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Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.
Asayiş 26.08.2022, 12:56
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.
Keçiören’de yer alan Hacıkadın Mahallesi’ndeki bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kısa devre meydana geldi. Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Okul servis ücretleri ve person
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