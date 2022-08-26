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Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Asayiş 26.08.2022, 12:56
Elektrik direğinden çıkan alevler vatandaşların panik yaşamasına neden oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın, vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Keçiören’de yer alan Hacıkadın Mahallesi’ndeki bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kısa devre meydana geldi. Kısa devre sebebiyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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