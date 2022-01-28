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Elektrik arıza ekibi saniyelerle patlamadan kurtuldu
Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu.
Asayiş 28.01.2022, 16:30
Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu.
Elektrik arıza ekipleri gece-gündüz demeden olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen arızaları gidermeye çalışıyor.
Son olarak kentteki bir trafodaki arızaya müdahale eden ekipler trafoda meydana gelen patlamadan son anda kurtuldu. Yaklaşık 1 metre kalınlığındaki karda güçlükle ilerleyen arıza ekibi trafoya yaklaştığı sırada içeride patlama meydana geldi.
Trafodaki patlama saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.