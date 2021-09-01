Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Konya’da elektrik direğine çıkarak akıma kapılan bir kişi, yaklaşık 8 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki elektrik direğine çıkan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kabloları kestiği sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan kişi yaklaşık 8 metreden beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin belirlemesinde elektrik direğinden düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.