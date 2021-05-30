Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak isteyen genç de hayatını kaybetti

Samsun’da ahırdaki hayvanlara su vermek isterken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybederken, genç kızın feryadını duyup yardımına koşan abisi de elektrik akımına kapılıp tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Yağınözü Mahallesi’nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Keziban Kılıç ahırda bulunan hayvanlara su vermek isterken sulama dinamosunun elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapıldı. Kardeşinin feryadını duyarak ahıra koşan Mesut Kılıç (27) de kardeşine yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Keziban Kılıç ile Mesut Kılıç Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Keziban Kılıç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2 çocuk babası Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından Samsun’da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mesut Kılıç yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.