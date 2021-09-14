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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta çalıştığı inşaatın çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 14.09.2021, 18:54
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta çalıştığı inşaatın çatısında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Terziler Sitesi bir işyerinin çatısında meydana geldi. İnşaatın çatısında çalışan Mustafa Gök (47), inşaat demirini kestikten sonra, demiri havaya kaldırdığı esnada üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesiyle enerji akımına kapıldı. Ağır yaralanan ve ihbar üzerine çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gök, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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