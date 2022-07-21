Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik arızasını gidermek için direğe tırmanan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Güllügeç mevkiinde yaşandı. Elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mehmet Kırmızı akıma kapıldı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.