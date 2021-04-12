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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da, bir ikametin çatısında çıkardığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Asayiş 12.04.2021, 12:06
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da, bir ikametin çatısında çıkardığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan 2 katlı bir ikametin çatısında çalışan Fatih Oral isimli inşaat işçisi, halat ile yukarıya çekmiş olduğu demir çubuklar ikamet kenarından geçen elektrik tellerine temas etti. Burada akıma kapılan Fatih Oral’i fark eden beraber çalıştığı iş arkadaşları yardımına koştu. Ağır yaralanan Fatih Oral, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Oral’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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