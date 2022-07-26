Elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti

Kilis’in Musabeyli ilçesinde duş alırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yuvabaşı köyünde Mehmet Kanal (42) evinde duş alırken elektrik akımına kapılarak olay yerine hayatını kaybetti. Mehmet Kanal, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma Olayla ilgili soruşturma başladı.