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Elektrik akımına kapılan genç öldü
EMRE METİN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 27.08.2020, 15:00
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Kumluca ilçesinde sera tamiratı yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karacaören Mahallesi’nde demir sera tamiratı yapan 32 yaşındaki Emre Metin, dün akşam saatlerinde çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Metin’in yaralandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Seraya gelen sağlık ekipleri Metin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emre Metin’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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