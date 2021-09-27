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Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Asayiş 27.09.2021, 11:53
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçe merkezindeki bir inşaata meydana geldi. İddiaya göre inşaata çalışan Bozan Baydil, elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Baydil, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Baydil’in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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