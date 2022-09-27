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Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Asayiş 27.09.2022, 14:04
Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Genç (35) adlı kişi evinde elektrik akımına kapıldı.
Bağırma seslerini duyan komşular eve geldiklerinde Genç’in yerde hareketsiz yattığını gördü. Adrese gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları kontrolde Kurtuluş Genç’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.