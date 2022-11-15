Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi, Süleyman Gür Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışırken bir anda elektrik akımına kapılan Aydın Y. isimli genç yaralandı. Diğer çalışanlar tarafından elektriğin kesilmesiyle kurtarılan genç, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 21 yaşındaki gencin, olay anında bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.