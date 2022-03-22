Elebaşı Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’e 3 yıl 4 ay hapis cezası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selehaddin Gülen’e 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Gülen ile avukatı salonda hazır bulundu.

MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek örgüt ve örgüt elebaşı hakkında detaylı bilgiler vermişti.

Son sözü sorulan Gülen, duruşmada yeniden örgüte dair tüm bildiklerini anlattığını söyledi ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Gülen hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 hapis cezasına hükmetti. Mahkeme bu kararında etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.