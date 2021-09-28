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Elbistan’da zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Asayiş 28.09.2021, 00:16
Elbistan’da zincirleme kaza: 2’si ağır 6 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karahüyük grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinden Karahyük Mahallesi istikametine ilerleyen Ahmet A. idaresindeki 46 ET 664 plakalı otomobil, yoldan dönüş yapmak isteyen Semih D.’nin kullandığı 34 LB 2658 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada; araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından sürücüler ile Ahmet A.’nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi, otomobilden indi. Bu sırada; yine Elbistan ilçe merkezi istikametinden gelen Mustafa Ç. yönetimindeki 46 ACJ 440 plakalı otomobil, kaza yapan araca çarptı. Onun hemen peşinden gelen Mehmet T. yönetimindeki 46 T 3019 plakalı ticari taksi de kazaya karışarak takla attı. Kazada, sürücülerden Mehmet T. ile Ahmet A. ve araçlarda bulunan Rabia A., Eyüp A., Nazife T. ve Şehriban T. yaralandı. Kazanın ardından can pazarı yaşandı. Kaza ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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