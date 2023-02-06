Elbistan’da yıkılan binadan çıkan sesler korkuttu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bölgeyi kısmen gören güvenlik kamerasına yansıyan sesler korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde AFAD’ın ilk belirlemelerine göre 300’den fazla bina yıkıldı, 70’den fazla kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla yaralı da hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de 4 bina yıkıldı. Yıkılan binaların olduğu sokağı kısmen gören güvenlik kamerasına ise yansıyan sesler dikkat çekti. Görüntülerde, seslerin yanı sıra 3 katlı bir binanın kısmen yıkılma anı ve alevler çıkması yer aldı.