Elbistan’da uyuşturucu uygulamalarında 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik olarak yapılan uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve motosikletli Yunus timlerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 araçta 25,39 gram esrar ile 12,4 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.