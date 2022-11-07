Elbistan’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 0.49 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemleri akabinde Elbistan Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şüpheli, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.