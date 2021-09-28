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Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerinin şok uygulaması esnasında 104 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 28.09.2021, 20:08
Elbistan’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerinin şok uygulaması esnasında 104 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun karayolu üzerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak şok uygulama yaptı. Narkotik ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Aracın ve içindeki 2 şahsın üst aramasını yapan ekipler, 104, 39 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B. (29) ve H.D. (37) adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla süreceği belirtildi.

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