Elbistan’da otomobillerin çarpışma anı kameraya yansıdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, kazaya karışan otomobillerden birinin park halindeki traktöre çarparak tekerini kopardığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Çetin K. ile Hamit E. yönetimindeki 34 TC 390 ve 70 EN 973 plakalı otomobiller, Karabağ Caddesi ile Fidan Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, 34 TC 390 plakalı otomobilin motor kısmı ağır hasar alırken; diğer otomobil ise kaldırımda park halinde duran 46 VC 152 plakalı traktöre çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle traktörün arka tekeri koptu. Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, çarpıştıktan sonra otomobilin kaldırıma çıkarak traktöre çarpması ve içindekilerin hızla araçtan uzaklaşması yer alıyor.

(HLL-