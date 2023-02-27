Elbistan’da Deprem Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmalar çerçevesinde, kentte 60’ın üzerinde kişi hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Asrın felaketi sonrasında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor. Yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde teknik bilirkişi heyetleri görevlendirildi. Heyetler kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak karot örnekleri aldı. Elbistan Adliyesi’nde de cumhuriyet savcıları nezaretinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin çalıştığı ‘Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’ kuruldu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek sorumluluğu tespit edilenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerini ivedilikle yapıyor. Bu çerçevede yaklaşık 15 kamyonet dolusu imar dosyaları, Elbistan Belediyesi hizmet binasından alındı ve mühürlenerek muhafaza altında tutuluyor. Soruşturma açılan müteahhit, fenni mesul ve diğer görevlilerle ilgili dosyaların tasnifi cumhuriyet savcılarının talebi doğrultusunda KOM ekipleri tarafından yapılıyor. Depremde yıkılan ve ölüm yaşanan binaların ada-parsel gibi adres bilgilerinden yola çıkılarak dosyalar tek tek inceleniyor.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yürütülen soruşturmalara ilişkin olarak alınan bilgilere göre, ölümlerin meydana geldiği parsellerdeki binalardaki sorumlulukları bulunanların kaçma ve delil karatma ihtimaline karşı gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz başvurulduğu belirtildi. Elbistan’da bugüne kadar 60’ın üzerinde kişi hakkında gözaltı, arama ve yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin çalışma sürdürüldüğü vurgulandı. Titizlikle sürdürülen soruşturmalarda; özellikle Güneşli Mahallesi’nde yıkılan binaların birçoğunun vatandaşlar tarafından inşa edildiği ve kendileri ile aile fertlerinden bazılarının da depremde hayatlarını kaybettiklerinin belirlendiğine işaret edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 müteahhidin deprem öncesinde yurt dışına çıktığının ve firari konumda olduğunun bilgisine yer verilen açıklamada, 1 müteahhidin de deprem öncesinde öldüğü ifade edildi. 3 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konulduğuna işaret edilen açıklamada, daha önceden adli kontrol kararı verilen şüpheliler için de yeniden gözaltı kararı çıkarıldığının altı çizildi. Bazı şüphelilerin de depremden hemen sonra kenti terk ettiği anımsatılırken; bu kişilere yönelik de arama-yakalama kararları olduğu öğrenildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirdiği; soruşturmayı konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdüreceği bildirildi.