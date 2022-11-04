Elbistan’da bin 500 adet elektronik sigara materyali ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin elektronik sigara kaçakçılığına yönelik çalışmasında 60 tanesi likit aroma olmak üzere yaklaşık bin 500 adet materyal ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesi çerçevesinde bir dizi çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda A.Ç. adlı şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada; elektronik sigara yapımında kullanılan 440 adet boş aroma şişesi, 405 adet aroma etiketi, 60 adet likit aroma, 160 adet elektronik sigara pamuğu, elektronik sigara başlığı, nargile başlığı, elektronik nargile, tamir kutusu, cam tank, buharlaştırıcı aparat ve pilden oluşan yaklaşık bin 500 adet materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınırken, şüpheli de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.