Elbistan’da acı manzara havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Elbistan’da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti. 10 ili etkileyen deprem Elbistan ilçesinde ağır hasar oluşturdu. Birçok bina yıkılırken yüzlerce insan enkaz altında kaldı. Termometrelerin -10 dereceleri gösterdiği ilçede enkazın üstüne beyaz örtü kapladı. Oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.