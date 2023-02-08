Elbistan’da 9 kişinin olduğu bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 farklı aileden 9 kişinin olduğu apartmanın enkazı çevresinde aile yakınları umutla bekliyor.

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ilçede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Valide Emin Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın enkazında 3 farklı aileden 9 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Canikli Belediyesine ait arama kurtarma ekipleri, bir saat boyunca enkaz altındaki kişilerin hayatta olup olmadığının anlaşılması için kullanılan, “sesimi duyan var mı” yöntemine başvurdu. Enkaz altından ses gelmemesi üzerine ekipler, daha hummalı bir çalışma başlattı. Enkazdan molozları kaldırarak daha derine inen ekipler, hala bir ses bekliyor. Aileler ise gözü yaşlı şekilde yakınlarına canlı ya da cansız ulaşmak istiyor. Enkazda çalışmalar hala devam ediyor.

Baba yıkıldı

Enkaz altındaki kızını umutla bekleyen bir baba, arama kurtarma ekiplerinin, “sesimi duyan var mı” çağrılarına verilecek karşılığın daha iyi anlaşılması için herkesi susturdu. Ekiplerin uzun süre boyunca çağrıları sürdürmesinin ardından karşılık alınamaması üzerine baba gözyaşlarına hakim olamadı. Arama kurtarma ekiplerinin çağrılara devam etmek için enkazın derinliğine inmesi babanın umudunu yeniden yeşertti.