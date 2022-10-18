Elbistan’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Elbistan-Göksun karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Narkotik ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisindeki 2 şahsın üst aramasında toplam 102,51 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.