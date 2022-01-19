Elazığ’dan tüm uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Elazığ Havalimanından yapılacak tüm uçuşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Havalimanından edinilen bilgilere göre; olumsuz hava koşulları sebebiyle, Elazığ Havalimanından bugün gerçekleştirilecek tüm uçuşlar iptal edilmiştir” denildi.