Elazığ’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ’da muhtarlık seçimleri nedeni ile aralarında husumet başlayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Kıraç köyü Munzuroğlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceki muhtarlık seçimlerinde husumet bulunan İ.A., D.A., Fatih Mehmet Turgut ve kimliği belirlenemeyen kişi, muhtar N.A.’nın evine gelerek burada bulunan A.Y., R.Y. ve T.Y. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine R.Y. belinden çıkardığı tabanca ile D.A., İ.A. ve Fatih Mehmet Turgut’a ateş ederek ağır yaraladı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatih Mehmet Turgut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.