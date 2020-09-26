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Elazığ’daki orman yangını söndürüldü
ELAZIĞ’IN KOÇKALE KÖYÜ SINIRLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA YAKLAŞIK 170 DÖNÜM ORMANLIK ALANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ
Asayiş 26.09.2020, 10:23
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Elazığ’ın Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı’nda ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile sabaha karşı kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 170 dönüm meşe ormanının zarar gördüğü bildirildi.
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