Elazığ’daki FETÖ ve PKK ile mücadele çalışmaları paylaşıldı

Elazığ’da 1 Ocak-27 Ekim tarihleri arasında FETÖ, PDY, PKK ve KCK ile mücadele çalışmalarının detayları Elazığ Valiliği tarafından paylaşıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 249 şahsa adli işlem yapıldı.

Elazığ Valiliği, kentteki FETÖ, PDY, PKK ve KCK ile mücadele çalışmalarının detaylarını paylaştı. 1 Ocak-27 Ekim tarihleri arasında FETÖ ve PDY ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Bylock içeriklerinde ismi geçen, örgütsel eylemi tespit edilen, askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve örgütsel eylemi tespit edilen, haklarında örgütsel kodlama ve beyan bulunan, kamu kurumu sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen ve örgütün finans yapılanmasında mahrem, kurye olduğu tespit edilen 121 şahsa adli işlem yapıldı. PKK, KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Karakoçan ilçesinde 17 Eylülde yapılan operasyonda 1 terör örgütü mensubu yakalanırken 1 terör örgütü mensubu da teslim oldu. Ayrıca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında teşhis ve tespitler bulunan ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 128 şahsa da adli işlem yapıldı.