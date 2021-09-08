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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 08.09.2021, 17:25
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ Malatya karayolu Sakabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 21 ABB 711 plakalı otomobil A.B. idaresindeki 34 CEF 295 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında park halinde olan 01 EUT 85 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla iligili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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