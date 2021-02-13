Son Dakika
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıl dönümünü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Asayiş 13.02.2021, 10:23
4
Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlardan biri ani fren yapınca takip mesafesini korumayan diğer araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.