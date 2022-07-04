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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Asayiş 04.07.2022, 18:33
Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ALA 295 ve 23 HR 584 plakalı otomobiller ile 23 M 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.