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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’ın Gezin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 12.09.2021, 20:37
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’ın Gezin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ Diyarbakır karayolu Gezin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 21 NC 476 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 34 CHB 769 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri 21 AAU 994 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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