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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.09.2021, 09:21
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi Çayda Çıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. idaresindeki 21 AF 412 plakalı otomobil ile G.T. yönetimindeki 06 ACJ 547 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi M.Ö. idaresindeki 27 P 7920 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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