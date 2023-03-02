Elazığ’da yurda kaçak yollarla giren 40 düzensiz göçmen yakalandı

Elazığ’da düzenlenen operasyonda bir kamyonette yurda kaçak yollarla giriş yaban 40 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte korsan taksi taşımacılık faaliyetlerini önlemek ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Bugün sabah saat 05.00 sıralarında kapalı kasa kamyonet içerisinde çok sayıda göçmenin olduğu ihbarı üzerine Bingöl uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapmış 40 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç şoförlüğünü yapan B.M. (56) isimli şahıs gözaltına alındı. B.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.